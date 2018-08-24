Задержанное в ЮАР российское судно не имело документов на перевозку взрывчатки

Российское судно, остановленное в порту ЮАР, перевозило промышленную взрывчатку без соответствующих документов, сообщили в посольства России в Южно-Африканской Республике.

По словам представителя дипведомства, судно принадлежит компании Трансфлот, оно не арестовано.

Ранее национальное портовое управление Transet сообщило, что на борту судна находились взрывчатые вещества и нелегальное оружие. В настоящий момент судно находится в порту Нгкура. Lada следовало из мадагаскарского порта в Тулиаре в порт нигерийского Лагоса.

Известно, что полицейские проверили судно уже после того, как было выгружено 14 контейнеров.

Сейчас Трансфлот экстренно дооформляет бумаги, передает "Интерфакс".