Центробанк изменил порядок заключения договора электронного полиса ОСАГО

Центробанк изменил порядок заключения электронного полиса ОСАГО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регулятора.

Согласно новому порядку, ключ простой электронной подписи может состоять только из латинских букв и цифр. "Это позволит избежать ситуации, когда автовладелец не может зарегистрироваться в личном кабинете на сайте страховщика из-за того, что в ключе используются схожие по написанию русские и латинские буквы", - пояснили в ЦБ.

Также устанавливаются требования к отсканированным копиям документов, которые страхователь загружает на сайт страховщика. В частности введено правило, что договор электронного ОСАГО не может вступать в силу ранее трех дней с даты его заключения. Кроме того, определено правило "один номер телефона - один личный кабинет страхователя".

Эти и другие изменения вступят в силу по истечении 10 дней.

По мнению Банка России, новации позволят сделать более удобными электронные продажи полисов и будут способствовать пресечению злоупотреблений со стороны участников страхового рынка.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в ОНФ заявили, что автомобилистам по-прежнему сложно купить е-ОСАГО.