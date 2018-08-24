Шутка или нет? ФК "Ростов" собирается играть с "Арсеналом" в форме цвета ковра

Футбольный клуб "Ростов" выйдет на матч чемпионата России с тульским "Арсеналом" в необычной форме. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается в соцсетях ростовского клуба.

Напомним, на матч с красноярским "Енисеем" один из болельщиков пронес на трибуны самый настоящий ковер, и "Ростов" разгромил соперника со счетом 4:0. После того, как фото с ковром разошлось по интернету, клуб то ли в шутку, то ли всерьез объявил, что четвертым комплектом игровой формы на сезон 2018/19 будут футболки в расцветке того самого ковра. При этом болельщики могли даже оформить на нее предварительный заказ.

Матч с "Арсеналом" состоится сегодня вечером. В своих соцсетях "Ростов" выложил фото формы команд на эту игру, пообещав, что футболисты выйдут на поле именно в "ковровой". Сейчас болельщики гадают, то ли это действительно так, то ли команда все же сыграет в своих традиционных цветах.