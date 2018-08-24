В Кургане мужчина, ранее осужденный за экстремизм, отправился в тюрьму за хранение взрывчатки

31-летний житель Кургана отправится в колонию общего режима на 3,5 года, также он должен заплатить штраф в размере 20 тыс. рублей.
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Данный гражданин признан виновным в незаконном хранении боеприпасов, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.
В конце февраля этого года за Центральным стадионом в Кургане мужчина нашел на земле 9 боевых патронов и тротил, которые принес домой и хранил в своей квартире.
В прошлом году он был приговорен к условному лишению свободы за совершение преступлений экстремистского характера.