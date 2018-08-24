В Кургане мужчина, ранее осужденный за экстремизм, отправился в тюрьму за хранение взрывчатки

в этот день
24.08.18
13:00
В Екб.15:00
Ураган в Тюмени: сорванная крыша летала над мостом. ФОТО, ВИДЕО
Отметили годовщину Курской битвы: рассекретили рассекреченное, перевернули танк
На родине отвергли, а Западу нравится. В Европе отметили "Лето" Серебренникова
Главное
Задержанное в ЮАР российское судно не имело документов на перевозку взрывчатки

Тема дня
"Ни одного значимого месторождения". Санкции, ОПЕК+ и цены на нефть затормозили добычу углеводородов в России Готова ли Россия к будущему без нефти и газа? На такой вопрос приходится отвечать министру природных ресурсов в ситуации, когда из-за решения организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сократить добычу углеводородов и санкций России пришлось заморозить запуск нескольких перспективных проектов.
24.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Митрополит Корнилий: Я очень рад, что на Урале такое живое старообрядчество Предстоятель староверов митрополит Корнилий закончил десятидневное посещение Урала. Журналисты, освещавшие прибытие Корнилия, были удивлены, что, в отличие от прибывшего в Екатеринбург месяцем ранее Патриарха Кирилла, у Корнилия не было частного самолета, "предоставленного бизнесменом", а прилетел он эконом-классом на обычном рейсе. Здесь его не встречал губернатор, и даже и.о. мэра Нижнего Тагила внезапно отменил встречу. Тем не менее, Корнилий благодарен за доброе отношение властей, после его встречи с президентом чиновники "как-то немножко подобрели к нам" – сказал он в беседе с Накануне.RU. "Если президент одобрил то, что мы должны развиваться, то чего уж им сопротивляться? Мы не просим особой помощи, главное, что не мешают - и то хорошо, потому что старообрядцам столько сотен лет мешали, убивали, в тюрьмы сажали, а сейчас, по сравнению с прошлым, очень хорошее отношение".
24.08.2018
религия ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жители свердловского города выходят на митинг из-за жестокого убийства инвалида подростками
"Я защищал себя и свою девушку, это была самооборона". Комментарии от участника драки возле курганского бара, где погиб мужчина
"ЕР" показала, что она не с народом". У стен Госдумы собралась протестная акция
"ЕР" не стала предлагать смягчение параметров повышения пенсионного возраста
Рейтинг Путина "отскочил". Эксперт объяснил причину
США сбросили новейшую ядерную бомбу
Памятник Сталину, найденный на дне пруда в Кусе, "взяли под охрану"
В России появится новый истребитель-перехватчик МиГ-41
Голосование
Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


Результаты 542

В Кургане мужчина, ранее осужденный за экстремизм, отправился в тюрьму за хранение взрывчатки
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

31-летний житель Кургана отправится в колонию общего режима на 3,5 года, также он должен заплатить штраф в размере 20 тыс. рублей.
Читайте также:

Данный гражданин признан виновным в незаконном хранении боеприпасов, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В конце февраля этого года за Центральным стадионом в Кургане мужчина нашел на земле 9 боевых патронов и тротил, которые принес домой и хранил в своей квартире.

В прошлом году он был приговорен к условному лишению свободы за совершение преступлений экстремистского характера.

Другие новости по темам: Курган, мужчина, экстремизм, суд, прокуратура
24.08.2018 11:40 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
13:40 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В Кургане мужчина, ранее осужденный за экстремизм, отправился в тюрьму за хранение взрывчатки
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+