В Кургане мужчина, ранее осужденный за экстремизм, отправился в тюрьму за хранение взрывчатки

31-летний житель Кургана отправится в колонию общего режима на 3,5 года, также он должен заплатить штраф в размере 20 тыс. рублей.

Данный гражданин признан виновным в незаконном хранении боеприпасов, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В конце февраля этого года за Центральным стадионом в Кургане мужчина нашел на земле 9 боевых патронов и тротил, которые принес домой и хранил в своей квартире.

В прошлом году он был приговорен к условному лишению свободы за совершение преступлений экстремистского характера.