С BMW дочери режиссера Бекмамбетова сняли зеркала на Кутузовском в Москве

В Москве неизвестные сняли зеркала дальнего вида с BMW Х4 Жанны Бекмамбетовой, дочери режиссера Тимура Бекмамбетова.

Инцидент произошел 23 августа в районе Кутузовского проспекта. Размер ущерба составляет не менее трех миллионов рублей, пишет Life.

В июне приехавшего на Чемпионат мира по футболу в Россию колумбийского певца Maluma ограбили на 50 млн рублей. Грабитель вынес из гостиничного номера ценные вещи. Были похищены дорогостоящая сумка Louis Vuitton, кейс с набором элитных часов стоимостью от 3 до 130 тысяч долларов, ювелирные украшения, а также аксессуары элитных марок.