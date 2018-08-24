Мантуров вновь избран председателем Совета директоров ОАК

Готова ли Россия к будущему без нефти и газа? На такой вопрос приходится отвечать министру природных ресурсов в ситуации, когда из-за решения организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сократить добычу углеводородов и санкций России пришлось заморозить запуск нескольких перспективных проектов.
Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
Предстоятель староверов митрополит Корнилий закончил десятидневное посещение Урала. Журналисты, освещавшие прибытие Корнилия, были удивлены, что, в отличие от прибывшего в Екатеринбург месяцем ранее Патриарха Кирилла, у Корнилия не было частного самолета, "предоставленного бизнесменом", а прилетел он эконом-классом на обычном рейсе. Здесь его не встречал губернатор, и даже и.о. мэра Нижнего Тагила внезапно отменил встречу. Тем не менее, Корнилий благодарен за доброе отношение властей, после его встречи с президентом чиновники "как-то немножко подобрели к нам" – сказал он в беседе с Накануне.RU. "Если президент одобрил то, что мы должны развиваться, то чего уж им сопротивляться? Мы не просим особой помощи, главное, что не мешают - и то хорошо, потому что старообрядцам столько сотен лет мешали, убивали, в тюрьмы сажали, а сейчас, по сравнению с прошлым, очень хорошее отношение".