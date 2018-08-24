В Югре на "Заводе МДФ" введено наблюдение, назначен конкурсный управляющий

Заявление компании "Интернова" о признании "Завода МДФ" банкротом сочтено обоснованным. На предприятии введены процедура банкротства и наблюдения, назначен конкурсный управляющий, передает корреспондент Накануне.RU.

Временным управляющим стал Евгений Саньков, говорится в определении суда. "Завод МДФ" будет платить ему 30 тыс. руб. в месяц. Требования "Интерновы" в 556 тыс. руб. включены в реестр требований кредиторов, их удовлетворят в третью очередь. Рассмотрение дела о банкротстве состоится в 9.30 22 января 2019 г.

Напомним, завод МДФ в поселке Мортка Кондинского района прекратил свою работу: практически все элементы деревообрабатывающего производства находятся в аварийном состоянии, а само предприятие – под угрозой банкротства из-за многочисленных долгов. Окружные власти пообещали, что ни один из 285 человек не останется без работы, места им предложили нефтяники. Также заводчане смогут бесплатно пройти переподготовку и дополнительное обучение.

По словам заместителя губернатора ХМАО Алексея Забозлаева, перспективы создания нового производства на площадке завода оценивала компания Siempelkamp. Он предложил создать специальную рабочую компанию, которая займется управлением имущественным комплексом предприятия.