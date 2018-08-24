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"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
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Митрополит Корнилий: Я очень рад, что на Урале такое живое старообрядчество Предстоятель староверов митрополит Корнилий закончил десятидневное посещение Урала. Журналисты, освещавшие прибытие Корнилия, были удивлены, что, в отличие от прибывшего в Екатеринбург месяцем ранее Патриарха Кирилла, у Корнилия не было частного самолета, "предоставленного бизнесменом", а прилетел он эконом-классом на обычном рейсе. Здесь его не встречал губернатор, и даже и.о. мэра Нижнего Тагила внезапно отменил встречу. Тем не менее, Корнилий благодарен за доброе отношение властей, после его встречи с президентом чиновники "как-то немножко подобрели к нам" – сказал он в беседе с Накануне.RU. "Если президент одобрил то, что мы должны развиваться, то чего уж им сопротивляться? Мы не просим особой помощи, главное, что не мешают - и то хорошо, потому что старообрядцам столько сотен лет мешали, убивали, в тюрьмы сажали, а сейчас, по сравнению с прошлым, очень хорошее отношение".
24.08.2018
религия ;
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В Югре на "Заводе МДФ" введено наблюдение, назначен конкурсный управляющий
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Завод МДФ, Мортка, лесная промышленность (2017) | Фото: zmdf.ru

Заявление компании "Интернова" о признании "Завода МДФ" банкротом сочтено обоснованным. На предприятии введены процедура банкротства и наблюдения, назначен конкурсный управляющий, передает корреспондент Накануне.RU.
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Временным управляющим стал Евгений Саньков, говорится в определении суда. "Завод МДФ" будет платить ему 30 тыс. руб. в месяц. Требования "Интерновы" в 556 тыс. руб. включены в реестр требований кредиторов, их удовлетворят в третью очередь. Рассмотрение дела о банкротстве состоится в 9.30 22 января 2019 г.

Напомним, завод МДФ в поселке Мортка Кондинского района прекратил свою работу: практически все элементы деревообрабатывающего производства находятся в аварийном состоянии, а само предприятие – под угрозой банкротства из-за многочисленных долгов. Окружные власти пообещали, что ни один из 285 человек не останется без работы, места им предложили нефтяники. Также заводчане смогут бесплатно пройти переподготовку и дополнительное обучение.

По словам заместителя губернатора ХМАО Алексея Забозлаева, перспективы создания нового производства на площадке завода оценивала компания Siempelkamp. Он предложил создать специальную рабочую компанию, которая займется управлением имущественным комплексом предприятия.

Другие новости по темам: завод МФД, наблюдение, конкурсный управляющий, банкротство
24.08.2018 11:38 Мск | Кондинский р-н | Михаил Лукашкин
13:38 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.08.2018 15:30 Мск
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Ранее 03.08.2018 16:18 Мск
Власти Югры намерены сохранить на территории Кондинского района деревообрабатывающее производство

Ранее 03.08.2018 12:17 Мск
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Ранее 13.06.2018 17:04 Мск
"Неохваченным не останется никто": с работниками завода МДФ обсуждают варианты трудоустройства

Ранее 10.06.2018 03:25 Мск
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В Югре на "Заводе МДФ" введено наблюдение, назначен конкурсный управляющий
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