Куйвашев поручил построить в Екатеринбурге современный гимнастический учебно-тренировочный центр

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев призвал президента федерации художественной и эстетической гимнастики Свердловской области Ирину Зильбер активно включиться в проработку проекта строительства в Екатеринбурге специализированного спортивного центра. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

На сегодняшний день областными Минстроем и Минспорта разрабатываются эскизные решения комплекса зданий, в котором, согласно планам, разместятся центр эстетической и художественной гимнастики, филиал фонда "Золотое сечение" и Уральский хореографический колледж. В качестве места для строительства объекта рассматривается микрорайон "Солнечный", где может появиться спортивный кластер. Сейчас ведутся переговоры с застройщиком, обсуждается возможная планировка зданий.

"Задача – построить современный полноценный учебно-тренировочный центр с возможностью проводить соревнования. Предполагается, что здесь будет заниматься и базовая команда Свердловской области по гимнастике, и детско-юношеская спортивная школа по этому виду спорта", - отметил губернатор и призвал Ирину Зильбер включиться в рабочую группу по подготовке проекта, которую возглавляет вице-губернатор Павел Креков.

В свою очередь, глава областной федерации поблагодарила Евгения Куйвашева за поддержку спортивной гимнастики на Среднем Урале. В сентябре в Екатеринбурге во второй раз пройдут всероссийские соревнования по эстетической и художественной гимнастике "Малахитовая лента". По решению губернатора эти соревнования стали ежегодными и включены в график спортивных событий министерства физической культуры и спорта Свердловской области.