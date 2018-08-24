В Самаре телефонного террориста отправили на принудительное лечение

Волжский районный суд Самарской области признал виновным жителя областного центра, который сообщил весной текущего года о минировании здания регионального ГУ МВД. Напомним, в апреле мужчина отправил сообщение о заложенной бомбе на официальный портал ФСБ России. Об этом сообщили Федералпресс в областном управлении силового ведомства.

Против жителя областной столицы было возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации органов власти. Свой поступок молодой человек аргументировал желанием совершить хулиганский поступок. Свою вину он признал в полном объеме. По информации источника, у молодого человека имеется психическое расстройство.

Несмотря на признательные показания, суд признал его виновным в совершении преступления и отправил на принудительное лечение в медицинское учреждение специализированного типа.