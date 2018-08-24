На Алтае на спуске с перевала перевернулся микроавтобус: пострадали граждане Монголии

Микроавтобус ISTANA опрокинулся на спуске с перевала Чике-Таман в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили Накануне.RU в ГУМВД по региону.

ДТП произошло 23 августа около 23:13. 22-летний водитель не справился с управлением.

В больницу были доставлены 14 пассажиров, из них 12 человек госпитализированы.

По данным СМИ, все пострадавшие в ДТП - граждане Монголии.

По данным полиции, водитель был трезв. Причиной происшествия могла стать неисправность тормозной системы.

19 августа автобус из Тбилиси столкнулся в КамАЗом на Ставрополье. Пострадали 18 человек, среди них были дети. Сообщалось, что водитель также не справился с управлением.