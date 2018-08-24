Екатеринбургская турфирма "Фонд мира" прекращает свою деятельность

Екатеринбургская туристическая фирма "Фонд мира" заявила о прекращении своей деятельности. Этот вопрос рассмотрели на заседании наблюдательного совета ассоциации "Турпомощь", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Еще одним вопросом в повестке заседания стало исключение из совета ООО ТК "Фонд мира" на основе соответствующих заявлений компаний о прекращении деятельности в сфере выездного туризма с последующим возвратом им денежных средств фонда персональной ответственности", - сообщается на сайте Ростуризма.

Руководство должно выполнить ряд обязательств перед третьими лицами до сегодня, 24 августа.