СКР возбудил дело против участников запрещенного в РФ "Правого сектора" за указания "совершать убийства" 50 российских правоохранителей

Против участников экстремистской организации "Правый сектор" (запрещенной на территории РФ) возбуждено уголовное дело, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Дело возбуждено по факту публикации "приговора Центрального национального суда организации". Как отметили в СКР, в этом "документе" "из мести" были даны указания другим членам запрещенной организации совершать в "удобное время и целесообразными в конкретных случаях способами" убийства 50 сотрудников правоохранительных органов, которые расследовали дело и вынесли приговор в отношении осужденного в Крыму участника "Правого сектора".

СКР в этой связи намерен привлечь ряд участников незаконной организации в качестве обвиняемых за "приготовление к совершению убийств, а также посягательства на жизнь государственного деятеля". Фамилии обвиняемых опубликованы ведомством, они объявлены в международный розыск.

В Следственном комитете России напомнили, что 15 мая 2015 года приговором Киевского районного суда Симферополя Александр Костенко признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью сотруднику батальона "Беркут" во время массовых беспорядков на площади Независимости в Киеве. За это, а также за незаконное ношение огнестрельного оружия он получил 4 года и 2 месяца колонии.

Как сообщало Накануне.RU, в 2016 году Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против главарей "Правого сектора" Дмитрия Яроша, Андрея Тарасенко и других.