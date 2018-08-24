Мальчиком-попрошайкой из Нижневартовска, которого показали по телевизору, заинтересовался Следственный комитет

Следователи проводят проверку из-за попрошайничества 11-летнего вартовчанина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе югорского окружного управления СКР.

Историей подростка следователи заинтересовались после обсуждения его жизни на федеральном ТВ. 11-летний мальчик попрошайничает, не ходит в школу, не всегда ночует дома. Его мать не работает, а отец живет в другом городе и не помогает сыну деньгами.

Глава окружного управления СКР Анвар Ахмедзянов распорядился узнать подробности биографии вартовчанина. Выяснилось, что семья состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и в органах внутренних дел. Мама ребенка несколько раз попадала под "административку" за неисполнение своих обязанностей. Следователи из Нижневартовска организовали процессуальную проверку.