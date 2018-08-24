В Зауралье к длительному сроку приговорили мужчину, который насмерть забил пенсионерку кирпичом

В Зауралье осудили 43-летнего жителя Каргаполье за жестокое убийство пенсионерки.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 21 ноября прошлого года он пришел в дом к своей соседке 1933 года рождения, которой ранее помогал по хозяйству.

Злоумышленник несколько раз ударил женщину кирпичом по голове, от полученных травм пенсионерка скончалась. После этого он нашел в доме и забрал 7 тыс. рублей. Решив, что женщина не умерла, он еще несколько раз ударил ее ножом, снял с трупа золотые сережки и ушел, закрыв дверь на навесной замок.

Соседи забеспокоились, поняв, что пенсионерка несколько дней не появляется дома и вызвали полицию.

"Благодаря результатам тщательного и грамотно проведенного осмотра места происшествия, а также слаженной работе следственных органов и оперативных сотрудников полиции, в кратчайшие сроки удалось установить лицо, подозреваемое в совершении указанных преступлений. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение покушения на убийство и разбойного нападения", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Приговором Курганского областного суда осужденному назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.