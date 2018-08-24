На Среднем Урале полицейские спасли жизнь грибнику, получившему тяжелую травму в лесу

На Среднем Урале заблудившийся грибник взобрался на сосну, чтобы крикнуть SOS, но упал и повредил спину. Его спасли полицейские.

В четверг днем в дежурную часть отдела полиции Артинского района поступил сигнал от местной жительницы о том, что ее сын 1996 года рождения ушел в лес за грибами и заблудился. Как рассказал Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, женщина попросила стражей порядка оказать содействие в розыске близкого человека. Ситуацию усугубляло то, что парень серьезно травмировался, упав с переломившейся макушки дерева, откуда хотел осмотреть округу и позвать на помощь.

При падении с большой высоты молодой человек повредил спину и не мог самостоятельно передвигаться, но с собой имелся мобильный телефон, по которому он и рассказал о происшествии. Личный состав райотдела был немедленно поднят по тревоге. На предполагаемое место отправилась следственно-оперативная группа территориального ОВД, сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные. Всего задействовалось 15 стражей порядка.

"В ходе трехчасового поискового мероприятия сотрудники полиции обнаружили пострадавшего и оказали ему первую помощь, вызвали неотложку и организовали доставку в больницу, где он сейчас проходит курс необходимого лечения. Любитель тихой охоты и его родственники выразили искренние слова благодарности руководству и всему гарнизону полиции Артинского района за оперативные и слаженные действия при спасении грибника, оказавшегося в трудной жизненной ситуации", - отметил полковник Горелых.