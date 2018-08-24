48-летнего иностранца экстрадируют на родину, где позже осудят за мошенничество

В марте этого года на Южном Урале задержали 48-летнего жителя Узбекситана, который занимался на родине мошенничеством.

Одному потерпевшему он пообещал отправить его на работу в США, взяв при этом 4 тыс. 200 долларов. Злоупотребляя доверием другого гражданина, пообещав ему оказать содействие при проведении аудиторской проверки деятельности его жены, под предлогом передачи за это взятки якобы знакомым чиновникам, похитил 42000000 узбекских сумов - это 989 тыс. 137 рублей.

Прокуратурой Челябинской области проведена экстрадиционная проверка, по результатам которой заместителем Генпрокурора РФ принято решение о выдаче задержанного лица правоохранительным органам Республики Узбекистан для привлечения к уголовной ответственности.