В Екатеринбурге к 1 сентября проверили школьные автобусы: Один ездил с неисправными тормозами

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции проверили школьные автобусы к 1 сентября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "СОВЫ".

Особое внимание было уделено техническому состоянию транспортных средств, проверялись все необходимые документы.

"При проверке было выявлено порядка восьми нарушений в части технической эксплуатации автобусов. Руководителям и владельцам автобусов будут выданы предписания об устранении нарушений. При проверке был выявлен акт эксплуатации автобуса с неисправной тормозной системой. В данном случае будет проводиться проверка с использованием средств технического диагностирования для установления точных обстоятельств и причин неисправности. Будут приняты меры, в том числе административного реагирования в отношении водителя и должностных лиц образовательного учреждения", - сообщил Борис Черных, начальник отделения технического надзора ГИБДД города.