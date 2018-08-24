Китайская экспедиция тестирует беспилотную станцию на Северном полюсе

Китайская научная арктическая экспедиция начала тестирование беспилотной исследовательской станции.

"Жэньминь жибао" сообщает, что эта система, полностью разработанная в КНР, позволит осуществлять длительные онлайн-наблюдения в автоматическом режиме за атмосферой, снегом, морским льдом и верхним слоем океана.

Она станет частью основного оборудования международной системы для наблюдения за Северным полюсом. В настоящее время наблюдения в регионе осуществляются экспедициями нескольких стран и преимущественно в летнее время, в результате чего отсутствует понимание таких ключевых процессов, как таяние льда весной и замерзание осенью.

Данные с беспилотной станции позволят также анализировать климатические изменения на Северном полюсе и применить эти знания для цифрового моделирования.

Напомним, Китай активно стремится к сотрудничеству с Россией в вопросах освоения Арктики. В частности российским Дальневосточным федеральным университетом и китайским Харбинским университетом промышленности был создан совместный научно-исследовательский центр, специализирующийся на развитии промышленности и объектов инфраструктуры в арктической зоне.