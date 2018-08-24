В США более 500 человек заразились инфекцией в Макдоналдс

Массовое отравление салатами из "Макдоналдс" зафиксировано в США. В разных населенных пунктах страны в 15 штатах пострадали более 500 человек, сообщает Федералпресс.

По данным местный властей, в настоящее время зафиксировано 507 подтвержденных случаев заражения циклоспорозом.

Циклоспороз – это паразитарное заболевание, возбудителем которого является микроскопический паразит "cyclospora cayetanensis". В число симптомов могут входить диарея, слабость, отсутствие аппетита, температура и тошнота. Заболевание не передается напрямую от человека к человеку.

Отметим, что это уже не первый подобный случай. Так, в середине лета более 100 человек, поевших салаты в "Макдоналдс", подхватили циклоспороз.