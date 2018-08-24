На "классическом Евровидении" победил 16-летний российский пианист Иван Бессонов

Российский 16-летний пианист Иван Бессонов стал победителем Международного конкурса молодых музыкантов Eurovision Young Musicians ("классического Евровидения"), сообщили Накануне.RU в пресс-службе телеканала "Культура".

Отмечается, что российский музыкант впервые одержал победу в этом состязании.

Конкурс проходил в шотландском Эдинбурге. В нем приняли участие музыканты из 18 стран, Бессонов в финале оказался лучшим среди шестерых сильнейших юных музыкантов. В своем финальном выступлении он исполнил Первый концерт Петра Чайковского.