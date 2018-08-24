Екатеринбуржцы попросили Козицына прекратить снос исторической застройки на улице Октябрьской Революции

Общественники Екатеринбурга обратились к главе УГМК Андрею Козицыну с просьбой прекратить снос исторической застройки на территории в границах улиц Октябрьской революции - Челюскинцев - Бориса Ельцина - Боевых дружин. Петицию подписали уже более двух тыс. людей, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"21 июня 2018г. на огороженную территорию был совершён въезд экскаватора и начат снос объекта ценной исторической среды ул. Октябрьской революции, 38А, находящегося вплотную к Музею садоводства. Внезапные агрессивные действия были остановлены директором музея, но подоспевший руководитель работ заставил экскаваторщика продолжить снос. Полиция, вызванная горожанами, снос запретила, установив отсутствие разрешительных документов. 22 июня техника приехала снова, и снова была остановлена полицией. Новый заезд и попытка сноса были предприняты 5 июля", - пишут активисты.

Уже в середине июля произошло частичное обрушение стены дома 38, конструкции которого были нарушены экскаватором при сносах, по счастливой случайности не пострадали направляющиеся к музею посетители.

"Андрей Анатольевич, мы выражаем большое сомнение в том, что действия по сносу дома 38А осуществляли сотрудники Вашей компании. Техника без документов воровато "пробирается огородами", в нарушение правил техники безопасности и законодательства осуществляет разрушительные действия. Надеемся, Вы сможете разобраться в причинах описанного инцидента, объяснить их руководству музея и общественности", - сообщается в петиции.

Петицию направил клуб друзей музея истории плодового садоводства Среднего Урала и несколько общественных организаций.