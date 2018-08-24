В Подмосковье бродячий пес напал на ребенка, который хотел его погладить

В Подмосковье следователи выясняют обстоятельства нападения собаки на ребенка. Все случилось в Воскресенском районе.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Московской области, 23 августа в приемный покой городской больницы был доставлен 11-летний мальчик с множественными укушенными ранами головы и верхних конечностей. Как удалось выяснить следователям, он гулял один на улице, увидел бродячую собаку и решил подойти к ней, чтобы погладить. В какой-то момент пес прыгнул на ребенка и начал кусать.

На крики сбежались прохожие, которые смогли прогнать злую собаку, а затем вызвали "скорую". Пострадавший был госпитализирован, где после оказания медицинской помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

Сейчас представители СКР устанавливают все обстоятельства происшествия. Как заверили в ведомстве, по результатам проверки обязательно будет принято процессуальное решение.