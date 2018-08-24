В Екатеринбурге коммунисты согласовали акцию "Марш позора" против пенсионной "реформы"

Свердловскому отделению партии КПРФ разрешили провести акцию в Екатеринбурге против повышения пенсионного возраста под названием "Марш позора". Акция пройдет на 2 сентября в 12.00 в сквер им. Большакова у КРК "Уралец" в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее КПРФ заявляла мероприятие в самом центре города - от Главпочтамта и до площади 1905 года.

Как сообщил "ВКонтакте" депутат-коммунист Александр Ивачев, по итогам длительного обсуждения оргкомитет акции решил все-таки принять предложение министерства исходя из двух главных соображений.

"Уход в дальнейшую переписку с чиновниками не изменит их позицию с вероятностью 99,99%. В самый центр тысячи митингующих не пустят ни при каких обстоятельствах. При этом мы потеряем драгоценное время, которого осталось и так не много, для того что бы оповестить об акции жителей. На самом деле площадка не такая уж и плохая. Она доступна с транспортной точки зрения и достаточно большая, чтобы пройтись по ней с лицами "единороссов", даже не выходя за пределы сквера", - пояснил Ивачев.

Отметим, что участники "Марша позора" планируют выйти на улицу с табличками депутатов, голосовавших за поднятие пенсионного возраста.