Исполнять обязанности полпреда президента в ПФО будет заместитель Бабича

Исполнение обязанностей полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе возложено на Игоря Паньшина. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпреда.

Паньшин является заместителем полпреда президента в ПФО с марта 2017 года. До этого он был начальником Главного управления МЧС России по Нижегородской области, а также начальником Приволжского регионального центра МЧС России.

Напомним, сегодня Владимир Путин назначил прежнего полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича послом России в Минске.

Бабич также получил должность спецпредставителя президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.