В Югре депутата Госдумы не пустили детский сад, чтобы вручить награды воспитателям

Первый заместитель председателя комитета Госудмы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев во время поездки в Сургутский район не смог попасть в детский садик "Рябинка", расположенный в поселке Барсово, передает корреспондент Накануне.RU.

В сети появилось небольшое видео о визите. Политик приехал, чтобы вручить двум воспитателям грамоты за успехи в работе. Представившись, Сысоев хотел попасть внутрь, но его не пустили. В разговоре с ним сотрудники садика сослались на карантин, о котором, впрочем, можно узнать только из информации на стенде, расположенном внутри здания, а также уточнили, что запрет исходит от департамента образования Сургутского района.

В итоге одной из воспитательниц грамоту все-таки вручили: она вышла к Сысоеву на крыльцо детсада.