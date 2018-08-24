В Березовском отказались от митинга после ареста подростков, обвиняемых в расправе над инвалидом

В Березовском, где был убит 20-летний Дмитрий Рудаков, отменили митинг после ареста четверых подростков, обвиняемых в жестокой расправе над парнем. Как рассказала Накануне.RU организатор акции Ольга Ермакова, она уже написала отказ от проведения митинга.

"На данный момент создан огромный резонанс, дело взято на контроль в СК. Сейчас смысла проводить данное мероприятие я не вижу", - пояснила Ольга.

По ее словам, цель данного митинга заключалась в том, чтобы привлечь внимание правоохранительных органов к объективному расследованию убийства Дмитрия Рудакова, а также изолировать от общества подростков, которых обвиняют в этой жестокой расправе.

Сейчас организаторы добились своей цели – трое подростков находятся под стражей, а четвертый – под домашним арестом.

Напомним, что тело убитого Дмитрия Рудакова было найдено 10 августа в районе гаражей на улице Исакова в Березовском. Молодой человек умер от черепно-мозговой травмы. В убийстве подозревают четверых школьников от 14 до 16 лет. Также на месте преступления была 13-летняя девочка, которая снимала убийство на камеру, сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Всем школьникам предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего").

Кроме того, на Change.org создана петиция с требованием "наказать убийц инвалида", которую подписали уже более 139 тыс. человек.