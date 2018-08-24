В Прикамье в зерносушильном комплексе погиб подросток

В селе Тис Суксунского района в зерносушильном комплексе погиб 12-летний подросток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По версии следствия, трагедия произошла днем 22 августа. Подросток и двое его сверстников забрались в бункер комплекса, наполненный зерном. Вертикальным транспортером мальчика затянуло в убывающее зерно, и он погиб.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи, среди прочего, оценят действия тех, кто отвечает за безопасность на территории комплекса.