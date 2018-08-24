Пожар в "Зимней вишне" начался со светильника. CМИ узнали данные экспертизы

Экспертиза электрооборудования сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово установила, что пожар начался в светодиодном светильнике, который залила талая вода с крыши, пишет"Коммерсант".
Прибор, в котором произошло замыкание, должен был тут же отключить защитный автомат, однако тот оказался неисправным.
Напомним, пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.
В апреле глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что следствию понадобится несколько месяцев для расследования дела о пожаре.
Ранее уже сообщалось, что причина возникновения пожара в ТЦ может заключаться в замыкании светильника.
Также появлялась версия, согласно которой возгорание могло произойти из-за короткого замыкания, вызванного протечкой в крыше.