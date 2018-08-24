Уралец похитил бывшую жену, угнал автомобиль и насмерть сбил человека: приговор суда

Житель уральского города Серов получил срок за похищение экс-супруги, угон автомобиля и совершение ДТП. В результате погиб пешеход.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 21 августа прошлого года пьяный мужчина после ссоры с бывшей женой сначала побил ее, а потом достал из кармана ее одежды ключи от автомобиля, принадлежащего теще, и насильно посадил женщину на заднее сиденье.

Поскольку никаких водительских прав у него не было, злоумышленник превысил скорость и не справился с управлением. Автомобиль занесло и выкинуло на прилегающую к проезжей части территорию, где он сбил женщину-пешехода. От полученных травм та умерла в больнице в этот же день.

Суд вынес свой приговор: уральцу назначено 8 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. Также удовлетворен иск сына погибшей о возмещении морального вреда на 700 тыс. руб.