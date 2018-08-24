Уральская мошенница отсидит в колонии за "снятие порчи" за 20 тысяч рублей

Суд на Среднем Урале вынес приговор мошеннице. Она похитила деньги под предлогом снятия порчи.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в мае 2018 года злоумышленница сумела убедить жительницу Первоуральска, что обладает магическим даром, и предложила провести обряд по снятию якобы наложенной на нее и ее сына порчи. Женщина привела "целительницу" в свою квартиру, где та за 20 тыс. руб. совершила так называемый "магический обряд".

Похищенными деньгами мошенница распорядилась по своему усмотрению, но в ходе следствия возместила причиненный ущерб. Суд приговорил ее к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.