Бабич совместил должности посла РФ в Белоруссии и спецпредставителя президента

Михаил Бабич назначен послом России в Белоруссии. Соответствующий указ президента РФ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, Бабич назначен спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.

Напомним, профильный комитет Госдумы поддержал назначение Бабича на пост посла России в Белоруссии, Москва ранее запросила в республике предварительное согласие на назначение.

Отдельными указами Владимир Путин освободил от должности предыдущего посла России в Белоруссии Александра Сурикова, а также Бабича - от должности полномочного представителя в Приволжском федеральном округе.

Отметим, указы были подписаны после переговоров Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые прошли в Сочи несколько дней назад.