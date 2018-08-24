Бывший глава Югорска должен объясниться по делу о банкротстве муниципального "Югорскэнергогаза"

Продолжается рассмотрение в Арбитраже ХМАО дела о банкротстве муниципального предприятия из Югорска "Югорскэнергогаз". Судья потребовала "обозначить позицию" по делу бывшего главы городской администрации Михаила Бодака, передает корреспондент Накануне.RU.

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В определении суда говорится, что от конкурсного управляющего организацией Таскали Куштаева поступило заявление о привлечении к субсидираной ответственности бывшего директора предприятия Александра Калачева, департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации Югорска, инвестиционную компанию "Уралгазстрой".

В списке соответчиков – бывший глава администрация Югорска, а ныне – заместитель председателя гордумы Михаил Бодак и другой бывший директор "Югорскэнергогаза" Вячеслав Гришин. Они должны будут в срок до 18 октября высказаться по существу дела. Следующее заседание назначено на 22 октября.

Депутат городского парламента Антон Пантин полагает, "судья поняла, что имеются признаки преднамеренного банкротства предприятия и вывод средств, и то, что эти люди имели к этому отношение или могли повлиять на ситуацию".

"Это настоящая сенсация. Если судья примет взвешенное и справедливое решение, то, предполагаю, Бодака может ждать не счастливая пенсия, а уголовное преследование. Ведь, скорее всего, именно он, будучи руководителем мэрии Югорска, принимал решения, которые привели к банкротству основного коммунального предприятия города и огромным долгам перед бизнесом и другими поставщиками услуг", - написал политик в своем Facebook.

Напомним, осенью 2015 г. "Югорскэнергогаз" признана банкротом, 9 сентября открыто конкурсное производство, срок которого позже продлили. Управляющим назначен Куштаев.