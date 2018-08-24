Свердловский областной суд отложил рассмотрение иска актрисы "Уральских пельменей" Юлии Михалковой

Сегодня Свердловский областной суд отложил рассмотрение апелляции актрисы "Уральских пельменей" Юлии Михалковой, которую сняли с выборов в гордуму Екатеринбурга. Заседание перенесли на несколько часов, чтобы стороны ознакомились с документами, передает корреспондент Накануне.RU

На заседание не пришла сама Михалкова, вместо неё в суд явились двое представителей. Кроме того, на заседание также не пришёл и истец - кандидат от партии пенсионеров Казыханов - он прислал своего представителя. Ответчиком в суде выступает представитель окружной избирательной комиссии.

Стороны попросили перерыв в 15 минут, чтобы ознакомиться с аппеляционной жалобой и делом, но судью эту очень удивило.

"Дело в суде с 20 августа, что помешало приехать и ознакомиться с документами?", - добавила она.

Что же касается представителей Михалковой, то они просят провести повторную проверку в лице избирателей, которые поставили подпись в поддержку "Юли-хохотули". Речь идёт о 14 подписях, в которых усомнились.

Прокурор и истец были против проверки, но судья решила удовлетворить ходатайство.