В десятый раз: убийце Джона Леннона вновь отказали в досрочном освобождении

Убийца Джона Леннона - Марку Дэвиду Чепмену - в четверг был лишен условно-досрочного освобождения в 10-й раз, сообщает New York Daily News.

8 декабря 1980 года Марк Чепмэн несколько раз выстрелил в участника британской группы The Beatles недалеко от входа в здание "Дакота", где тот жил со своей супругой Йоко Оно. Позже музыкант скончался в больнице.

Суд приговорил убийцу к пожизненному заключению с правом прошения о помиловании через 20 лет.

Комиссия по условно-досрочному освобождению решила, что освобождение Чепмена "было бы несовместимо с благосостоянием и безопасностью общества и обесценило бы серьезный характер преступления, что подорвало бы уважение к закону".

Члены комиссии добавили, что в случае освобождения Чепмену будет грозить опасность, поскольку кто-нибудь может попытаться убить его, чтобы прославиться.

Вдова музыканта Йоко Оно отказалась комментировать вынесенное решение. При этом ее адвокат Джонас Хербсман сообщил, что она отправила комиссии письмо, в котором попросила не выпускать убийцу мужа.

Новое прошение 63-летний заключенный сможет подать через два года. Пока же Чепмен будет и далее отбывать пожизненное заключение в тюрьме строгого режима "Вэнде" в штате Нью-Йорк.