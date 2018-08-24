Избирком получил более 1,5 миллиона бюллетеней для выборов в думу Екатеринбурга

В Екатеринбурге изготовили более 1,5 млн бюллетеней для голосования на выборах в гордуму. Весь тираж передан территориальным и окружным избирательным комиссиям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе избиркома Екатеринбурга.

Всего напечатано 18 видов бюллетеней по единому округу и 18 видов - по одномандатным округам. Листы для голосования выполнены в розовом и фиолетовом тонах.

Нижестоящие комиссии, в свою очередь, обеспечат подсчет, хранение и сохранность бюллетеней до момента их передачи в участковые избирательные комиссии.

Отметим, что городской избирком также запустил "горячую линию" по выборам. Квалифицированные и опытные специалисты готовы рассказать горожанам о механизмах реализации избирательных прав. В случае сообщений о нарушениях, избирком будет направлять эти обращения в полицию.

Напомним, что выборы депутатов в гордуму Екатеринбурга нового созыва назначены на 9 сентября.