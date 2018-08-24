В Екатеринбурге отправили в колонию рецидивистов-домушников Жору и Банана

Суд в Екатеринбурге вынес окончательный приговор двум ранее судимым местным жителям, более известным в определенных кругах как Жора и Банан. Их надолго отправили в колонию.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, оба обвинялись в общей сложности в 68 квартирных кражах на территории Среднего Урала. По его данным, в период с июня 2014 по июнь 2015 года Георгий Хомутов и Александр Галиулин в составе организованной группы совершили 59 краж чужого имущества, а Хомутов в одиночку обчистил еще девять квартир. Общий ущерб от преступных действий составил около 7 млн руб. Добычей домушников чаще всего становились драгоценности, ноутбуки, телефоны, шубы и другие дорогие вещи.

Квартиры для взлома злоумышленники преимущественно выбирали на первых этажах домов еще советской постройки, орудовали с помощью отвертки, а в жилье проникали через взломанные пластиковые окна. Пока один действовал внутри жилища, второй следил за обстановкой на прилегающей к дому территории, а в случае опасности подавал сигнал подельнику, чтобы тот успел ретироваться. Воры предусмотрительно пользовались перчатками, дабы не оставлять для оперуполномоченных и экспертов улик. Местом хранения похищенного имущества была квартира одного из них на улице Черняховского в Чкаловском районе Екатеринбурга. Ворованное сбывалось через ломбарды и скупщиков.

"Выявили и задержали квартирных воров в ходе длительной и кропотливой работы сыщики подразделения полковника полиции Натига Байрамова из управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области – подполковник полиции Иван Плюснин, майоры полиции Геннадий Обходимов и Александр Гулемин. Расследовалось уголовное дело под руководством начальника отдела №3 ГСУ полицейского Главка майора юстиции Евгения Чеглакова. Обвинительное заключение утверждал заместитель прокурора Свердловской области старший советник юстиции Вадим Чукреев", - отметил полковник Горелых.

Суд приговорил Георгия Хомутова к 9 годам колонии общего режима, а Александра Галиулина – к 12 годам колонии строгого режима.