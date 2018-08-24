Посольство РФ потребовало объяснить отказ Прилепину во въезде в Боснию и Герцеговину

Российское посольство в Боснии и Герцеговине (БиГ) потребовало объяснить запрет въезда в республику писателю Захару Прилепину.

Ранее он сам написал об этом на своей странице в Facebook. По словам Прилепина, его задержали на границе. "Развернули как террориста", - написал он. Основанием для задержания стал документ Министерства безопасности республики.

В посольстве отметили, что Прилепин был приглашен Народной библиотекой города Баня-Лука в качестве почетного гостя 53-х Кочичевых чтений и для участия в книжном вечере.

По информации ТАСС, президент Республики Сербской Милорад Додик выразил негодование в связи со случившимся и потребовал отменить распоряжение.

Ранее российского писателя внесли в список деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности Украины.

Напомним, что в феврале 2017 года Прилепин стал заместителем командира батальона по работе с личным составом в Донецкой Народной Республике.

Месяц назад писатель объявил о том, что оставляет должность заместителя 16 батальона полка специального назначения ДНР.