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"Голова кругом от перспектив!" В сети мечтают, на что можно потратить дополнительную 1000 рублей

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24.08.2018 07:51 Мск (09:51 Екб)
общество | В России
"Путешествия! Яхты! Голова кругом от перспектив!" В сети мечтают, на что можно потратить дополнительную 1000 рублей
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скрудж мак дак миллионер деньги богатство богач монеты золото (2009) | Фото: ducktales.aniworld.ru

Декан Высшей школы журналистики МГУ Виталий Третьяков в своем Twitter предложил подписчикам пофантазировать, на что бы они потратили прибавку к ежемесячному доходу в 1000 рублей. Сотни пользователей поделились своими мечтами об освоении баснословного бюджета.

Многие участники стихийного опроса посетовали, что всю прибавку тут же съест рост налогов, цен, тарифов ЖКХ. Несколько человек пообещали купить коту хорошего корма, также популярен был ответ "Пропью". Многие потратили бы внеплановый доход на путешествия, поскольку "Силуанов сказал, что хватит". Самым, пожалуй, часто встречающимся стал ответ в виде цитаты из фильма "Джентльмены удачи": "Пошью костюм с отливом - и в Ялту".

Напомним, говоря о необходимости пенсионной "реформы", глава Минфина Антон Силуанов заявил, что пенсии увеличатся на тысячу и это приведет к прорывному росту благосостояния россиян: "Нельзя говорить о том, что мы просто хотим, чтобы наши граждане больше работали. Основная задача — повысить пенсии пенсионерам, чтобы, выходя на заслуженный отдых, были финансовые возможности нормально отдыхать, путешествовать, заботиться о своих внуках и так далее", - заявил министр.

Также пользователи рассуждают, что действительно можно купить на тысячу - полкило малосольной семги, три килограмма мяса, кофе, обед на троих в Макдональдсе, продукты в Пятерочке, 20 литров бензина, оплатить проезд в гортранспорте, лекарства, поездку на такси до поликлиники и обратно, три раза помыть машину.

Другие варианты ответов также заслуживают внимания:

  • "Голова кругом от перспектив"
  • "Куплю 7 акций Газпрома и буду получать 56р дивидендов! И верну тысячу через через 18 лет! Ну, а если инфляция 3%, то верну вложенное где-то через лет 50!"
  • "Перестану здороваться с соседями - никаких дел с нищебродами и голодранцами"
  • "С удовольствием помогу нуждающимся русским олигархам"
  • "Приглашу одного депутата ЕР и оплачу своё и его путешествие на остров Пасхи... Что же в одиночку путешествовать..."
  • "Поедем путешествовать по миру всей семьёй, инвестируем в "голубые фишки", обновим наконец-то автомобиль, расширим жилплощадь... И ещё останется!"
  • "Ни в чем не буду себе отказывать"
  • "Я буду один месяц отсылать их Президенту, в другой - Премьеру, потом - председателям Думы и Совфеда на бедность!"
  • "Добавлю ещё 2000 и схожу разок в магазин"
  • "Во-первых: всем - шампанского! Во-вторых: на неделю в Монте-Карло"
  • "Куплю туалетной бумаги хорошей, наконец-то!"
  • "Как это что? Яхту куплю, конечно! Премьер велел яхтинг развивать"
  • "Возьму ипотеку наверно. Нельзя богатству позволить пропасть"

А на что бы потратили такой "прибыток" вы?

Другие новости по темам: 1000 рублей, расходы, пенсия, пенсионная реформа
24.08.2018 07:51 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:51 Екб

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"Путешествия! Яхты! Голова кругом от перспектив!" В сети мечтают, на что можно потратить дополнительную 1000 рублей
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