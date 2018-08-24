Ограничение числа приёмных детей - идея "России без сирот" провалилась?

Ограничение числа детей в приёмных семьях имеет под собой основания, но в данном случае действовать исключительно путём запретов нельзя.

Как передаёт Infox, уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович рассказал о том, что в сельской местности детей порой берут из детдома на лето, чтобы те помогали по хозяйству, а по окончании "горячей" поры сдают воспитанников обратно.

Кроме того, к усыновлению большого количества детей прибегают и с целью получения социальных выплат. Иногда, пользуясь тем, что в столице выплаты выше, чем в регионах, приезжие снимают жильё в Новой Москве, берут приёмных детей и требуют московских выплат, а узнав, что они не положены, уезжают и сдают детей в детдома уже в регионе.

В то же время в Москве есть и добросовестные приёмные родители, поэтому, как считает уполномоченный, подходить с одинаковой меркой ко всем усыновлениям нельзя.

Напомним, ещё в 2012 г. уполномоченный при президенте по правам ребёнка Павел Астахов выступал с идеей закрыть детские дома, а воспитанников передать в приёмные семьи, с тем, чтобы они росли более социально адаптированными. Средства, направлявшиеся на содержание детдомов и интернатов, планировалось передавать усыновителям, а лозунг "Россия без сирот" должен был стать одним из главных в работе госаппарата.