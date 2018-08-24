Вошедшие в ОПСО "единороссы" приостанавливают членство в партии

После первого заседания Общественной палаты Свердловской области (ОПСО), заявления о приостановлении своего членства в "Единой России" написали избранные в ОПСО Александр Косинцев и Вероника Пиджакова.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "ЕР", Косинцев (в июне этого года покинул пост руководителя свердловского исполкома "ЕР" по собственному желанию) и Пиджакова входили в состав регионального политсовета, а теперь, в соответствии с уставом партии и областным законом об Общественной палате, они перешли в статус сторонников – на время работы в ОПСО.

Что касается членов палаты Анастасии Немец и Сергея Воронина, которые в настоящее время баллотируются от "Единой России" на выборах депутатов думы Екатеринбурга и возглавляют общемуниципальный список, то они лишь сторонники "ЕР": такой статус позволяет беспартийным рассчитывать на поддержку партии в проведении предвыборной кампании кандидатов.

Отметим, что в случае победы на выборах в гордуму, Немец и Воронин должны будут решить - становятся они депутатами или остаются членами ОПСО.