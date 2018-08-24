В Шадринске пьяный водитель без прав слетел в кювет, травмировав себя и пассажира

в этот день
24.08.18
09:34
В Екб.11:34
Ураган в Тюмени: сорванная крыша летала над мостом. ФОТО, ВИДЕО
Отметили годовщину Курской битвы: рассекретили рассекреченное, перевернули танк
На родине отвергли, а Западу нравится. В Европе отметили "Лето" Серебренникова
Главное
"Голова кругом от перспектив!" В сети мечтают, на что можно потратить дополнительную 1000 рублей

Тема дня
"Ни одного значимого месторождения". Санкции, ОПЕК+ и цены на нефть затормозили добычу углеводородов в России Готова ли Россия к будущему без нефти и газа? На такой вопрос приходится отвечать министру природных ресурсов в ситуации, когда из-за решения организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сократить добычу углеводородов и санкций России пришлось заморозить запуск нескольких перспективных проектов.
23.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Борис Кагарлицкий: Результат санкций против личного имущества элиты – пенсионная "реформа" и повышение НДС У нас экономическая ситуация прочнее и лучше, нежели два года назад, а в провластных кругах начинается паника. Почему? Да просто им глубоко было плевать на российскую экономику, но зато когда задеты индивидуальные или даже групповые интересы, то для них это серьезный удар.
23.08.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жители свердловского города выходят на митинг из-за жестокого убийства инвалида подростками
"Я защищал себя и свою девушку, это была самооборона". Комментарии от участника драки возле курганского бара, где погиб мужчина
"ЕР" показала, что она не с народом". У стен Госдумы собралась протестная акция
"ЕР" не стала предлагать смягчение параметров повышения пенсионного возраста
Рейтинг Путина "отскочил". Эксперт объяснил причину
США сбросили новейшую ядерную бомбу
Памятник Сталину, найденный на дне пруда в Кусе, "взяли под охрану"
В России появится новый истребитель-перехватчик МиГ-41
Голосование
Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


Результаты 521

В Шадринске пьяный водитель без прав слетел в кювет, травмировав себя и пассажира
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

мигалки ДПС ГИБДД (2016) | Фото:Накануне.RU

26-летний пьяный водитель в Шадринске устроил аварию с пострадавшими.
Читайте также:

ДТП произошло около 0.05 23 августа на перекрестке улиц Автомобилистов и Проектная, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

На автомобиле "ВАЗ-210930" водитель ехал, превышая скорость - в какой-то момент он не справился с управлением и слетел в кювет. В результате аварии пострадал сам водитель и его 26-летний пассажир. Их доставили в больницу.

Стоит отметить, что водитель был лишен водительских прав.

Другие новости по темам: Шадринск, Автомобилистов, Проектная, авария, ДТП, пьяный, права, кювет
24.08.2018 08:04 Мск | Шадринск | Михаил Белокрылов
10:04 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В Шадринске пьяный водитель без прав слетел в кювет, травмировав себя и пассажира
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+