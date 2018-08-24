В Шадринске пьяный водитель без прав слетел в кювет, травмировав себя и пассажира

26-летний пьяный водитель в Шадринске устроил аварию с пострадавшими.
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ДТП произошло около 0.05 23 августа на перекрестке улиц Автомобилистов и Проектная, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.
На автомобиле "ВАЗ-210930" водитель ехал, превышая скорость - в какой-то момент он не справился с управлением и слетел в кювет. В результате аварии пострадал сам водитель и его 26-летний пассажир. Их доставили в больницу.
Стоит отметить, что водитель был лишен водительских прав.