В Екатеринбурге жителям Вторчермета вернули горячую воду после "красной угрозы"

В Екатеринбурге в микрорайоне Вторчермет возобновили подачу горячей воды, которой не было с мая, после публикации Накануне.RU о "красной угрозе" перед выборами. Жителям вернули воду вчера, 23 августа. Информация об этом появилась на сайте управляющей компании "РЭМП УЖСК".

Коммунальщики также просят жителей микрорайона обратиться в компанию, если поставка горячей воды будет надлежащего качества.

Напомним, что на Вторчермете нет воды с 10 мая. Ранее в управляющей компании "РЭМП УЖСК", которая обслуживает большинство домов в этом микрорайоне, заявляли, что вода появится 5 июля, потом срок отложили до 25 июля, затем – до 1 августа. Такие ограничения были связаны с работами по переключению потребителей с котельной ООО "Юг-Энергосервис" на ТЭЦ-19.

Между тем, в августе вернули воду только в несколько домов, а на сегодняшний день ГВС возобновлено на улице Полисадная, Зенитчиков, Новосибирская, Санаторная, Патриса Лумумбы, Аптекарская, Сухоложская, Агрономическая, Титова, Ферганская.

Отметим, что свердловское отделение КПРФ обратило внимание на проблемы жителей Вторчермета. В преддверии выборов на улицах района появились плакаты со словами "Вернем горячую воду!". Хотя в креативных обращениях не говорилось, как именно коммунисты намерены решать проблему, но, видимо, на чиновников и коммунальщиков подействовала уже сама "красная угроза".