Госдеп пригрозил санкциями всему миру за покупку С-400

США не исключают введения санкций против стран по всему миру за покупку российских ЗРК С-400. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, США "ясно дали понять, что именно может спровоцировать санкции по всему миру".

Науэрт также выразила обеспокоенность возможным ускорением поставок С-400 в Турцию, передает РИА Новости.

Напомним, США грозили Анкаре санкциями за подобные приобретения. МИД Турции предупредил США об ответных мерах.

Вашингтон угрожал разорвать сделку с Анкарой по истребителям F-35, но в итоге первые самолеты все же были переданы турецкой стороне. Таким образом, на вооружении турецкой армии одновременно окажутся российские ЗРК и американские истребители пятого поколения.

Ранее также стало известно, что Россия и Индия могут в обход санкций США согласовать сделку по поставке "Триумфа".