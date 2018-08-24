"Зенит" разобрался с "Мольде", забив три мяча после проигранного первого тайма

Питерский "Зенит" уверенно обыграл норвежский "Мольде" в первом матче отборочного раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча, которая прошла в четверг в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1, передает корреспондент Накануне.RU.

Счет под конец первого тайма открыли гости: отличился Эйрик Хестад. Однако во второй половине встречи "Зенит" сумел забить три мяча усилиями Артема Дзюбы, Антона Заболотного и Михи Мевли и одержать волевую победу.

Ответный матч пройдет 30 августа в Норвегии. Победитель этого противостояния сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Напомним, на предыдущем этапе квалификации питерцы уничтожили минское "Динамо" со счетом 8:1.