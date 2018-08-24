В Тюмени оценивают последствия урагана: снесенные крыши, поврежденные автомобили и детские площадки

Жители Тюмени в социальных сетях делятся видеозаписями и фотографиями последствий урагана, передает корреспондент Накануне.RU.

Разгул стихии произошел вчера вечером, примерно в 19.00. В некоторых районах города повалены деревья, опоры освещения и линий электропередачи, оборваны провода электричества и связи. Повреждены автомобили.

Также упавшие деревья повредили детскую площадку. По информации пресс-службы администрации Тюмени, после того, как разгул стихии прекратился были организованы работы городских служб по ликвидации последствий урагана и освобождению проезжей части от упавших деревьев. Работы велись ночью и продолжаются до сих пор.

В первую очередь подрядчики выезжали по адресам, где упавшие деревья, оборванные провода или крупные ветки представляли опасность для людей, угрожали повредить кровли домов, зависали на проводах или перегораживали проезд транспорту. В настоящий момент известные факты критически аварийных ситуаций устранены либо находятся под контролем. В целом работы по устранению негативных последствий неблагоприятного погодного явления продолжаются. На сегодняшний день угроза аварийности по всем адресам снята. Остается вывезти сломанные грозой деревья.

Дорожными службами в оперативном режиме ночью были организованы работы по распилу и вывозу стволов и веток упавших деревьев. На сегодняшний день работы выполнены на улицах Челюскинцев, Пархоменко, Запольной, Трактовой, Дзержинского, Ленина – Тургенева, Ленина – Дзержинского, Хохрякова, Челюскинцев. Также подрядчики продолжают убирать с дорог и тротуаров посторонние предметы.

Сильным ветром также срывало крыши со зданий. В частности, шторм повредил кровлю земельного кадастрового центра на ул. Республики 4а. В сеть попало также видео момента, как сорванная крыша упала на путепровод ул. Федюнинского-Мельникайте.

Как сообщили Накануне.RU, в администрации Тюмени, сегодня утром на селекторном совещании все сетевые организации и управляющие компании доложили о сложившейся ситуации и принятых ими мерах.

В настоящее время продолжается устранение повреждений на сетях электроснабжения. Это объясняется большим количеством обрывов по всему городу. Мобилизованы все силы. Энергетики со вчерашнего дня перешли на особый режим работы с круглосуточным дежурством и применением дополнительной спецтехники.