Дело передано в суд. В Челябинске водителю БМВ, устроившему пьяную смертельную аварию, грозит до 7 лет лишения свободы

В Челябинске передано в суд уголовное дело в отношении водителя БМВ, устроившего пьяную смертельную аварию в мае этого года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, 23-летний водитель 20 мая на БМВ-Х6 в состоянии алкогольного опьянения выехал на запрещающий сигнал светофора и устроил ДТП на пересечении ул.Комарова - ул.Салютной с тремя автомобилями - "Лада Веста", "Шкода Октавия", ГАЗ-31029. Водитель "Лады" от травм скончался на месте.

По решению суда он был заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.