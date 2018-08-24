Жители села в Целинном районе Зауралья организовали бизнес: встречать и перевозить нарушителей госграницы

Жители села Усть-Уйское периодически помогают иностранцам незаконно пересечь госграницу с Казахстаном - они встречают нарушителей на автомобиле и увозят их с места совершения преступления.

Так произошло и 21 августа - пограничники за незаконное пересечение государственной границы в Целинном районе задержали иностранного гражданина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Въезд иностранцу на территорию России был не разрешен до 2019 года в связи с неоднократным совершением правонарушений на территории Московской области.

Госграницу мужчина пересек ночью в обход пункта пропуска.

"Осознавая характер совершаемого преступления, жители села Усть-Уйское на личном автомобиле встретили нарушителя после пересечения границы на берегу реки Уй и пытались увезти с места совершения преступления", - отметили в ведомстве.

Сейчас в отношении нарушителя границы проводится проверка сообщения о преступлении.