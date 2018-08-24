Патриарх Кирилл освятит в Когалыме храм и посетит подворье Пюхтицкого монастыря

В рамках визита в Югру патриарх московский и всея Руси Кирилл освятит в Когалыме храм во имя великомученицы Татианы и посетит подворье Свято-Успенского Пюхтицкого ставропигиального (подчиняющегося непосредственно предстоятелю РПЦ) женского монастыря, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей автономии.

После освящения храма патриарх проведет в нем Божественную литургию. Храм, проект которого утвержден Кириллом в июне 2014 г., построили за 2,5 года при активной помощи и содействии благотворительного фонда компании "Лукойл".

Напомним, ранее предполагалось, что патриарх посетит также женский монастырь в Сургуте, однако в окончательный план визита он не попал.