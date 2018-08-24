Виноваты журналисты! "Фейковые новости, которые очерняют ход подготовки к саммитам в Челябинске"

Работа по подготовке Челябинска к саммитам Шанхайской организации сотрудничества и стран БРИКС вошла в "максимально активную фазу". Об этом было заявлено министром экономического развития Челябинской области Сергеем Смольниковым, который отчитался перед депутатами Законодательного собрания. В ходе выступления прозвучал, кстати, и другой любопытный пассаж, уже из уст председателя комитета по экономической политике и предпринимательству облпарламента Константина Захарова. Он заметил, что в последнее время часто в СМИ, цитируем, звучат "фейковые новости, которые очерняют ход подготовки к саммитам". О каких "фейках" идет речь - в материале Накануне.RU.

Настаивая на том, что подготовка к саммитам вошла в "максимально активную фазу", министр Смольников особо подчеркнул, что сейчас задействовано аж 19 рабочих групп в региональном оргкомитете, а еще четырьмя рабочими группами федерального оргкомитета по транспорту, размещению, инфраструктуре и волонтерам руководит непосредственно губернатор Борис Дубровский.

"Подготовку мест для размещения делегаций мы начали в 2016 году. Запланировано строительство трех коттеджных поселков - "Белый хутор", "Терема" и на озере Смолино. Здесь ведутся проектировочные работы, сейчас выполняется визуализация меблировки и интерьера посёлков. Во всех строящихся местах проживания нам важно обеспечить качественную реализацию сервисных функций, для этого ведется поиск управляющей компании", - доложил министр членам комитета Законодательного собрания по экономической политике и предпринимательству.

Делегации будут размещаться не только в перечисленных поселках, но и в строящихся и реконструированных гостиницах Челябинска, для чего введена нулевая ставка для бизнесменов, готовых строить в городе "3,4 и даже 5 звёзд". Разработан механизм субсидирования для возведения и планировки президентских "люксов", размер субсидии достигает 5 млн руб. за один номер.

Если говорить предметно, то особой заслуги действующей власти в строительстве поселков под Челябинском, в общем-то, нет: "Белый хутор" уже возведен и одно время в нем предлагали квартиры обманутым дольщикам "Гринфлайта", министр забыл упомянуть, что очень небольшая часть людей согласилась ехать на задворки, фактически в чистое поле, где отсутствуют дороги, нормальное транспортное сообщение и элементарная инфраструктура. Возможен, конечно, вариант, при котором все вышеперечисленное появится к 2020 году, но пока это лишь в проекте. Поселок близ берега Смолино тоже существуетв проекте, он появится на территории бывшего пионерского лагеря отдыха, так что и в этом заявлении министр явно поторопился.

Наконец, мы уже отмечали, что на фоне заявлений всех последних лет о приходе инвесторов и строительстве гостиниц в Челябинске, на сегодняшний день объективно номерной фонд не увеличился даже на единицу, есть только планы по переделке старых (и действующих!) гостиниц в более дорогие и планы по достройке некоторых долгостроев, которые в спешке приходится перепрофилировать.

"Активно строится конгресс-холл "Таганай-2020" - основное место проведения. Подведены инженерные коммуникации, идет монтаж перекрытий пятого этажа здания. К моменту проведения саммитов будет благоустроена вся близлежащая территория, включая объекты шаговой доступности. Планируемый объем частных инвестиций - более 2,7 млрд руб. В качестве места организации международного пресс-центра определено здание ледового дворца "Уральская молния", которое находится в непосредственной близости от основного места проведения конгресс-холла "Таганай-2020", - отметил Сергей Смольников.

Опять же это заявление следовало бы дополнить и расширить. Во-первых, лишь в июле депутаты ЗСО дали добро на выделение госгарантий по кредиту в 1 млрд руб. предпринимателю Алексею Наговицыну, который ведет стройку "Таганая". Судя по всему, за кредитом Наговицын пойдет в "Альфа-банк", предложив обеспечение другие свои коммерческие объекты, тот же "Гагарин-парк" и т.д. Дело с достройкой "Таганая", возможно, и сдвинулось с мертвой точки, однако и здесь проблем еще в буквальном смысле "выше крыши". Которой пока на объекте Наговицына нет…

Вроде бы неплохо обстоят дела с реконструкцией аэродрома в аэропорту Челябинск, по крайней мере, федеральный бюджет выделил деньги на расширение перрона, рулежных дорожек, увеличение количества стоянок. Компания "Новапорт" отрапортовала о начале строительства нового здания пассажирского аэровокзала площадью 16 тыс. 400 кв. м, срок сдачи объекта - четвертый квартал 2019 года. Министр Сергей Смольников при этом заявил, что стройка идет в полном соответствии с графиком.

Вопрос о начале строительства "шагающего" конгресс-холла над рекой Миасс и тем более о сроках окончания работ был, впрочем, технично обойден на заседании комитета. Все свелось к заверениям о том, что городское пространство, набережная и прочие объекты на прилегающей территории будут приведены в надлежащий вид к саммитам, а по каждому объекту строительства подготовлены дорожные карты и проводятся еженедельные совещания у губернатора.

"Это хорошо, что мы сегодня услышали полный доклад, потому что то, что мы с вами читаем в СМИ - часто фейковые новости, которые очерняют ход подготовки к саммитам. И сегодня мы услышали утверждение - что ничего никуда не переносится, и, что те объекты, которые запланированы, будут построены, и в какой срок они будут построены, лично у меня сомнений не вызывает. Сегодня мы услышали, что цели и задачи, поставленные в Москве и губернатором Борисом Дубровским, выполняются, и у меня нет сомнений, что будут выполнены", - заявил в итоге председательствующий Константин Захаров.

К достоинствам выступления министра можно однозначно отнести то обстоятельство, что наконец была озвучена стоимость подготовки Челябинска к предстоящим саммитам. По словам Смольникова, это обойдется в 52,6 млрд руб., ранее назывались суммы от 15 до 30-40 млрд руб. Пропорции в этом "уравнении", согласно расчетам Смольникова, выглядят так: половина - деньги бюджета Челябинской области, 15 млрд готов выделить федеральный бюджет, остальное - деньги частных инвесторов. Интереса которых, напомним, до последнего времени не было, как не наблюдается и сейчас. Случай с Наговицым как раз исключение, подтверждающее данное наблюдение: из-за невозможности ввести в срок главный объект - конгресс-холл над Миассом - власти волей-неволей вынуждены были в срочном порядке помогать бизнесмену достраивать его объект, на который у того банально не хватило денег.

Накануне.RU уже отмечало, что в среде депутатов Законодательного собрания точно не все готовы хвалить бравурные отчеты чиновников о ходе подготовки к саммитам, в июле члены бюджетного комитета запросили смету.

Озвученные цифры подготовки к саммитам, а также сроки реализации проектов и даже сам ход работ входят в явное противоречие с ранее заявленными планами ответственных лиц. Тем более неясна судьбы 25 млрд руб., которые предстоит каким-то образом найти в бюджете Южного Урала - ни министр, ни депутаты не пояснили вопрос происхождения этих сумм, заявляемых Смольниковым.