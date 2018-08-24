Небензя назвал поставщиков оружия сирийским боевикам

Боевики террористической организации "Исламское государство" (ИГ; запрещена в РФ) в Сирии получают оружие от полуофициальных структур, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Продолжают копиться свидетельства осуществления поставок вооружения (ИГ* — ред.) извне, в том числе через полулегальные структуры или даже под покровительством спецслужб отдельных стран", — передаёт его слова "РИА Новости".

Дипломат выразил надежду на обсуждение этой проблемы на международной конференции противодействия незаконным поставкам оружия, которая состоится 3 и 4 сентября в Москве.

Также Небензя предупредил о возможности возрастания "террористических вылазок" в первую очередь на идлибском направлении.

"Игиловцы идут во все тяжкие, активно привлекая к совершению терактов несовершеннолетних, включая детей до 12 лет", — добавил российский постпред.